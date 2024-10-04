الداخلية: المواطنة التي أشار إليها تصريح الوزير أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت ودخلت البلاد

الداخلية: المواطنة التي أشار إليها تصريح الوزير أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت ودخلت البلاد

نشرت وزارة الداخلية توضيحا في شأن تصريح اليوسف عن البصمة البيومترية، وقالت إن أن المواطنة التي تمت الإشارة إليها في التصريح أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد، وذلك بعد توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.

وأكدت الوزارة أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد في استكمال إجراءات البصمة البيومترية، حيث إن الاجراءات الحكومية تطبق على الجميع دون استثناء.

وأهابت بكل من لم يقم باستكمال إجراءات البصمة البيومترية بضرورة إنهائها في أسرع وقت، حيث سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.