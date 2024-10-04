وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

“الكهرباء” تبدأ غدا صيانة بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست إلى 12 الجاري يترتب عليها قطع التيار

4 أكتوبر، 2024
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها ستبدأ غدا السبت أعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست تستمر إلى 12 أكتوبر الجاري ما يترتب عليه قطع التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة.

وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) أن أعمال الصيانة ستكون من الساعة الثامنة صباحا وتستمر أربع ساعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل معربة عن الشكر للعملاء الكرام على تعاونهم أثناء فترة الانقطاع.

للاطلاع على جدول الصيانة عن طريق الرابط التالي لمعرفة تفاصيل القطع:

أعمال الصيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في المحافظات الست من 5 اكتوبر الى 12 اكتوبرتنزيل
المصدر
كونا
الوسوم
4 أكتوبر، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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