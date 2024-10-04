وزير الداخلية يشرف مباشرة على حملة أمنية ومرورية مكثفة في خيطان

وزير الداخلية يشرف مباشرة على حملة أمنية ومرورية مكثفة في خيطان

نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة خيطان تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة إن الحملة أسفرت عن تحرير 2831 مخالفة مرورية وضبط 34 شخصا صادرة بحقهم أوامر تغيب وإلقاء قبض و17 مخالفا لقانون الإقامة والعمل إضافة إلى ضبط 22 مركبة مطلوبة وحجز 3 مركبات وضبط حالتي حيازة مواد مخدرة كما تمت إحالة 4 أشخاص إلى نظارة المرور.

ولفتت إلى مشاركة قطاعات ميدانية في الحملة ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام بدعم من قوات الأمن الخاصة ومشاركة الشرطة النسائية.

وبينت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في كل مناطق البلاد مشددة على استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية وتطبيق خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن والاستقرار بفعالية.