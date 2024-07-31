غوتيريش يدين “التصعيد الخطير” بعد الضربتين في بيروت وطهران

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الضربتين في بيروت وطهران، حيث قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، “تشكلان تصعيدا خطيرا”، بحسب المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين “يعتبر الأمين العام أن الهجمات التي رأيناها في جنوب بيروت وطهران تشكل تصعيدا خطيرا في وقت ينبغي أن تفضي كل الجهود إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن “الرهائن الإسرائيليين”، مع زيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان وعلى الخط الأزرق” بين لبنان وإسرائيل.