رئيس الأركان العامة للجيش يترأس اجتماع اللجنة العليا لشؤون الضباط

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الأربعاء في مبنى رئاسة الأركان وبحضور نائبه اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اجتماع اللجنة العليا لشؤون الضباط.

وقالت (رئاسة الاركان) في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الأمور المتعلقة بالقوى البشرية والتخطيط والتأهيل الخاصة بشؤون الضباط.

وذكر البيان أن الفريق المزين أكد خلال الاجتماع على متابعة تنفيذ مختلف المهام والواجبات والسعي لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والاستراتيجيات العسكرية.