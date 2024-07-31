جانب من الاجتماع

رئيس الأركان العامة للجيش يترأس اجتماع اللجنة العليا لشؤون الضباط

31 يوليو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الأربعاء في مبنى رئاسة الأركان وبحضور نائبه اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اجتماع اللجنة العليا لشؤون الضباط.

وقالت (رئاسة الاركان) في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الأمور المتعلقة بالقوى البشرية والتخطيط والتأهيل الخاصة بشؤون الضباط.

وذكر البيان أن الفريق المزين أكد خلال الاجتماع على متابعة تنفيذ مختلف المهام والواجبات والسعي لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والاستراتيجيات العسكرية.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
31 يوليو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

حدس تنعى إسماعيل هنية: قضى حياته في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وعن القضية الفلسطينية وضحى في سبيل ذلك بحياته وحياة أبنائه وأحفاده

31 يوليو، 2024

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

31 يوليو، 2024

وزير الصحة: إدارة الطوارئ الطبية ساهمت بتأمين المناسبات وانقاذ الارواح

29 يوليو، 2024

الداخلية: إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لعدم التزامهم بالمدة القانونية للبقاء في البلاد

29 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى