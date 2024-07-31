بنك الخليج يرعى البرنامج التدريبي الصيفي لـ”كويت تايمز” ضمن جهوده في دعم مستقبل الشباب وتمكينهم للمستقبل

بنك الخليج يرعى البرنامج التدريبي الصيفي لـ”كويت تايمز” ضمن جهوده في دعم مستقبل الشباب وتمكينهم للمستقبل

أعلن بنك الخليج عن رعايته للبرنامج التدريبي الصيفي السنوي الثالث لصحيفة “كويت تايمز”. ويأتي هذا البرنامج الذي يبدأ في 4 أغسطس من 2024، ضمن جهود البنك في دعم الشباب ومستقبلهم المهني، وتمكينهم من مهارات العمل الصحفي الميداني وتأهيلهم لكي يصبحوا قادة فاعلين في المستقبل. علماً أن الفئات العمرية المشاركة في البرنامج ستكون من 15 الى 25 عاماً.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة نجلاء العيسى: سعداء في بنك الخليج برعاية البرنامج التدريبي الصيفي السنوي لصحيفة “كويت تايمز”، والذي يهدف الى تعريف الشباب المشاركين بكيفية العمل الصحفي ودورته الوظيفية والمهنية، ومجالاته الميدانية المختلفة.

وأكدت ان بنك الخليج لن يتوان أبداً عن دعم الشباب في دولة الكويت بمشاركة كافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص ودعم سوق العمل، وذلك لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في البنك ورؤية “كويت 2035” المعتمدة بشكل أساسي على فئة الشباب.

وشددت على أهمية رعاية ودعم مثل هذه البرامج التدريبية لما لها من تأثير ايجابي على المشاركين فيها وتطوير إبداعاتهم، ما يساهم بتمكينهم في مستقبلهم المهني، مشيرة الى ان البرنامج التدريبي السنوي لصحيفة “كويت تايمز” والذي سيمتد على 4 اسابيع، سيشهد في الاسبوع الثالث منه ورش عمل للجهات الراعية، ومن بينها بنك الخليج.

النقيب

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في “كويت نيوز”، و”كويت تايمز” جنى النقيب: إن هذا العام سيشهد النسخة الثالثة من البرنامج الصيفي السنوي للكويت تايمز، حيث نقدم ورش عمل مكثفة في مجال الأعلام والصحافة، وذلك في إطار واجبنا المجتمعي لدعم البرامج المميزة التي تسهم في تمكين الشباب.

وأوضحت النقيب: ان سوق العمل الكويتي يتطور دائماً ونحن في “كويت تايمز” قادرون بسهولة على توفير الكوادر والأدوات اللازمة في عالم الصحافة الواسع ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم تجربة رائدة للشباب الكويتي.

وأضافت: قمنا برعاية برنامج يعمل على تمكين هؤلاء الشباب وتوفير مساحة إبداعية لهم للتعلم وتنفيذ النتائج التي توصلوا إليها لمساعدتهم -في نهاية المطاف- لتحقيق مسار وظيفي ناجح. ونود أن نشكر بنك الخليج باعتباره الراعي الرئيسي لهذه المبادرة إلى جانب حضوره ودعمه المستمر طوال مدة البرنامج الصيفي.

ويلتزم بنك الخليج وضمن إطار دعمه لرؤية كويت جديدة 2035 بالمساهمة في التطوير المهني للشباب الكويتي، واحداث تطورات ايجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.

معلومات عن البرنامج التدريبي لـ”كويت تايمز”

ويشهد البرنامج التدريبي الصيفي لـصحيفة “كويت تايمز” الذي ينطلق في 4 أغسطس والممتد على مدى 4 أسابيع، إرشاد المشاركين على سير العمل في الأقسام المختلفة للصحيفة، وتعريفهم على العمل الصحفي في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي والكتابة الصحفية.

كما يشهد البرنامج جولات ميدانية للمشاركين بتوجيه من المراسلين والمصورين، اضافة الى فرصة للمشاركة في ورش العمل المختلفة من قبل شركاء “كويت تايمز” والجهات الراعية للبرنامج. وسيقوم المشاركون في البرنامج في الأسبوع الرابع منه بتطبيق ما تلقوه، على أن تخصص الصحيفة طبعة خاصة بالمشاركين بالبرنامج والتي ستتضمن مساهماتهم الصحفية والميدانية، وتوزيع في نهاية البرنامج.

وشهد البرنامج التدريبي الصيفي لـصحيفة “كويت تايمز” على مدى العامَيْن مشاركة العشرات من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 والـ25 سنة وعملوا بشكل ميداني، كما شاركوا بنشر مقالات في العدد المخصص بالبرنامج. وقدم صحفيون بارزين من قناة “الجزيرة” ووكالتي “فرانس برس” و”رويترز” للأنباء” ووسائل إعلام كويتية ورش عمل متعمقة حول العمل الصحفي للمشاركين بالبرنامج في العامين الماضيين.