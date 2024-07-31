كتائب القسام: اغتيال هنية سيجر “تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها”

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية الأربعاء أن اغتيال زعيم المكتب السياسي إسماعيل هنية سينقل “المعركة إلى أبعاد جديدة … وسيكون له تداعيات كبيرة”.

وقالت القسام التي يخوض مقاتلوها قتالا مع جيش الاحتلال في قطاع غزة في بيان إن “عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدثٌ فارقٌ وخطير، ينقل المعركة إلى أبعادٍ جديدةٍ وسيكون له تداعياتٌ كبيرةٌ على المنطقة بأسرها، وإن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة”.