إسماعيل هنية

دمشق تقول إن مقتل هنية قد يقود إلى “اشتعال” المنطقة برمتها

31 يوليو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

نددت دمشق الأربعاء بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضربة صهيونية في طهران، محذرة من أن “استهتار” الاحتلال بالقوانين الدولية قد يقود إلى “اشتعال” المنطقة برمتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة” ادت الى “استشهاد” هنية، ووصفت ذلك بـ”العدوان الصهيوني السافر”، محذرة من أن  “استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
31 يوليو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

إيران تعلن الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال هنية

31 يوليو، 2024

كتائب القسام: اغتيال هنية سيجر “تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها”

31 يوليو، 2024

خامنئي يتوعد الاحتلال “بأشد العقاب” لاغتيال هنية في طهران

31 يوليو، 2024

الرئيس الإيراني يتوعد بجعل الاحتلال يندم على اغتيال هنية

31 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى