مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 30 – 7 – 2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح- رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: بمناسبة الذكرى الـ34 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم الجمعة المقبل فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 ويثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهم في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال.

ويستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية مشيرا إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للوطن العزيز سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ومجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه فانه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة وذلك بالاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع منذ عام 2022 بغير الأغراض المخصصة لها موضحا أنه جار إزالة المخالفة وإحالة الشركة وأي مسؤول أو موظف في الجهات الحكومية ثبت تورطه في هذه المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية حيث تضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص كما تضمن العرض دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظاما مركزيا يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية.

وانطلاقا من حرص الحكومة للمحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة حول تلك القسائم لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا الشأن.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لآخر المستجدات بشأن مشاريع إصلاح الطرق والشوارع في دولة الكويت أحاطت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان مجلس الوزراء علما بتقرير الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن جلسة فض عطاءات 18 مناقصة لصيانة الطرق السريعة والطرق الداخلية في جميع محافظات دولة الكويت والتي عقدت يوم أمس الإثنين مشيرة إلى أن الذين قدموا هذه العطاءات شركات عالمية وخليجية ومحلية.

واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.

وناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن التقرير الدوري المقدم من بلدية الكويت بشأن المستجدات التي طرأت حول مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد والعرض المرئي المقدم من قبلها بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باستكمال جهودها الرامية لتنفيذ وإنجاز مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد وذلك التزاما بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.