تسوّق واربح لغاية 20,000 دينار مع بطاقات بنك الخليج الائتمانية ومسبقة الدفع

أطلق بنك الخليج حملته الصيفية لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، مما يتيح للعملاء الفرصة لربح جائزه نقديه لغايه 20,000 دينار كويتي داخل الكويت وخارجها، وتستمر الحملة لغاية 19 سبتمبر المقبل، يتخللها سحبين لاختيار 50 فائزاً، بجوائز تتوزع بواقع 20,000 دينار لفائز واحد، في حين يحظى 25 فائزاً بفرص للفوز بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل منهم، فيما يحصل 24 فائزاً على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم.

فرص الفوز متاحة أمام جميع عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للأفراد، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لدخول السحب، مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت خلال فترة الحملة، ترتفع إلى 3 فرص لكل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت.

ويحصل العميل على فرص مضاعفة للدخول في السحب عند الإنفاق من خلال المحافظ الرقمية Google Pay و Apple Payو Samsung Pay، علماً أن الحد الأدنى لإنفاق العميل خلال فترة الحملة لدخول السحب 100 دينار.

وبالتوازي مع الجوائز القيمة التي يحصل عليها العملاء سيواصلون جمع النقاط، ضمن أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، والتي يمكن استبدالها بتذاكر طيران مجانية، وإقامة فندقية وعروض السفر الخاصة.

يحرص بنك الخليج على مكافأة عملاءه وتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم، وتوفير تجربة عملاء متميزة. بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرهم.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.