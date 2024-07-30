أمين مجلس التعاون: الاتجار بالأشخاص آفة تهدد الإنسانية وخاصة الاطفال والنساء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي اليوم الثلاثاء ضرورة مواجهة ظاهرة الاتجار الاشخاص معتبرا انها آفة تهدد الانسانية جميعها وخاصة الاطفال والنساء.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به البديوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب).

وقال البديوي ان هذه الآفة تهدد الإنسانية جميعها ودائما ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية وتعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.

واضاف ان اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم حيث مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي وعبر وسائل التواصل الحديثة.

وأكد ان دول المجلس أولت لقضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماما بالغا ويأتي ذلك انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله .

وشدد على ان الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.