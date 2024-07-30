سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.34 دولار ليبلغ 82.13 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 34ر1 دولار ليبلغ 13ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 47ر83 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة أمس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي أثارت بدورها مخاوف المستثمرين بشأن التأثير المحتمل على الإنتاج من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 78ر79 دولار للبرميل منخفضا 35ر1 دولار في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 35ر1 دولار لتبلغ 81ر75 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر أن إجمالي واردات الصين من زيت الوقود انخفض بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 ما أثار مخاوف بشأن توقعات الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.