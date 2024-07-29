وزير الصحة: إدارة الطوارئ الطبية ساهمت بتأمين المناسبات وانقاذ الارواح

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين أن إدارة الطوارئ الطبية ساهمت بتأمين المناسبات المختلفة في البلاد مثمنا جهود منتسبيها في انقاذ الارواح والتعامل مع البلاغات على مدار الساعة.

وأشاد العوضي في تصريح صحفي عقب زيارة ميدانية لإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة بالجهود المستمرة في التدريب والتطوير والتعليم المستمر بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة وخطة عمل الحكومة مشيرا إلى أهمية استمرار الدعم والتطوير لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز في القطاع الصحي.

وبين أهمية إدارة الطوارئ الطبية ودورها وجهودها في تحسين الخدمات الصحية وضمان استجابة سريعة وفعالة للطوارئ اذ اظهر التقرير النصف سنوي لعام 2024 نتائج متفوقة حيث تلقت الإدارة نحو 61 ألف بلاغ عاجل.

وأضاف العوضي أن منتسبو الإدارة تعاملوا مع 86 ألف حالة وتواجدوا في 5400 حادث طريق ونقلوا 73 ألف حالة بالإسعاف إضافة إلى نقل 530 حالة بالإسعاف الجوي واجروا 296 عملية إنعاش قلبي ورئوي.

وذكر أن الإدارة قامت بتأمين وتغطية 5400 مناسبة وأجرت 24 ألف فحص سكر وركبت 405 قسطرة وريدية ونفذت 23 تمرينا وحملة تدريبية وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.