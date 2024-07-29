الداخلية: إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لعدم التزامهم بالمدة القانونية للبقاء في البلاد

الداخلية: إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لعدم التزامهم بالمدة القانونية للبقاء في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لمن تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد وذلك لعدم التزامهم بالتعهد الموقع بشأن شروط الزيارة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي تطبيقا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون مؤكدة أنها لن تتوانى في ضبط ومحاسبة المخالفين في هذا الشأن (الكفيل والمكفول).

وأوضحت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة -إدارة متابعة المخالفين قامت بمتابعة حثيثة لمخالفي التأشيرات وكفلائهم وضبط عدد منهم مبينة أن مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قامت بطلب تأشيرة لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية) إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لإبعادهم عن البلاد جميعا وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء إذ سيتم إبعادهم جميعا (الزوجات والأزواج والأبناء).

ودعت (الداخلية) جميع الزائرين إلى التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.