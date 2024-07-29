“الأبحاث العلمية” يحصد براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية

حصل معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاثنين على براءة اختراع جديدة في مجال تكنولوجيا السوائل النانوية من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وذكر المعهد في بيان صحفي أن هذا الاختراع يعمل على تطوير نظام قادر على إنتاج غاز الهيدروجين والسوائل النانوية باستخدام الأقراص الفوارة بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأوضح أن المشروع يحمل عنوان (نظام مبتكر لانتاج الهيدروجين وسوائل التبريد المتقدمة الذي يستخدم فيه اقراص فوارة ذات اصول معدنية) ويأتي بإنجاز مشترك بين كل من الباحث العلمي المشارك في برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة بالمعهد الدكتور ناصر الصايغ وأستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية التابعة (التطبيقي) الدكتور حسين بهزاد.

وأضاف أنه شارك بإنجاز المشروع كذلك أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت الدكتور نواف الجويهل وطالب دكتوراة مبتعث من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط علي الصايغ.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ناصر الصايغ وفق البيان إن من مميزات الاختراع عملية إنتاج الهيدروجين والسوائل النانوية والتي تتم عن طريق ضخ الماء في حاوية الأقراص الفوارة والتي بدورها تتفاعل معه كيميائيا مشيرا إلى أنه بالإمكان زيادة إنتاج غاز الهيدروجين أو تقليله عبر التحكم بكميات الماء التي يتم ضخها نحو الأقراص الفوارة.

وبين الصايغ أنه عند نفاد الأقراص الفوارة يتم استبدال حاوية الأقراص الفوارة المستهلكة بحاوية جديدة كما هو معمول به مع البطاريات الصلبة إذ تم إعداد هذا الاختراع ليتناسب مع المركبات الهجينة التي تعمل بالوقود الأحفوري والكهرباء.

ولفت الى امكانية مد المركبات بالكهرباء من خلال غاز الهيدروجين الناتج عن الأقراص الفوارة بالإضافة إلى زيادة كفاءة تبريد محرك الاحتراق الداخلي بواسطة السوائل النانوية الناتجة عن التفاعل الكيميائي.

وأشار إلى أن طريقة انتاج الهيدروجين هذه تعد أكثر أمانا للمركبات الهجينة من استخدام الهيدروجين بصورته الغازية أو السائلة عند حدوث الحوادث المرورية كما أنه يتطلب مساحة تخزين أقل بكثير من تلك المستخدمة في احتواء الهيدروجين السائل أو الغازي.