سفير دولة الكويت في نيودلهي يلتقي رئيس اتحاد القادة الشباب الهندي للقيادة والحكم هامادريش سووان

التقى سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل مصطفى الشمالي، بالسيد هامادريش سووان، رئيس اتحاد القادة الشباب الهندي للقيادة والحكم، والمدير العام، للتباحث حول المواضيع التي تهم شريحة الشباب الذين يشكلون دعامة وركيزة أساسية في المجتمعات وقوة فاعلة للاقتصادات المتجددة، وجرى الحديث حول إمكانية التعاون في المجالات التي تعكس اهتمامات ومشاغل الشباب في كل من دولة الكويت وجمهورية الهند.

وقد أشار سفير دولة الكويت في نيودلهي، الى ان دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً بالشباب ومشاغلهم خاصة وانهم يشكلون قرابة 72% من المجتمع الكويتي، ويحظون برعاية سامية ودعم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما أشاد السفير الشمالي، بالدور المهم الذي يؤديه الشباب الهندي في بناء دولته باعتبار انهم يشكلون شريحة كبيرة لغالبية السكان ولهم أنشطة مختلفة في إدارة الاعمال ذات الشق الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي، ويقدم لهم دعم كبير وميزانية خاصة من مجلس الوزراء الهندي، وتم التشاور أيضاً على آليات التعاون المستقبلي بين الجهات الرسمية المعنية بشؤون الشباب في كل من الكويت والهند.