بنك برقان يحتفل بتخرّج 18 طالبة موهوبة من برنامج التدريب الصيفي “Empower Her”

احتفل بنك برقان مؤخراً بتخرّج 18 طالبة موهوبة بعد إتمامهن برنامج التدريب الصيفي “Empower Her”. والذي أقيم في الفرع الرئيسي للبنك بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية، ومجموعة من القيادات النسائية الرائدة، وأولياء أمور الخريجات، حيث تمّ خلال الحفل عرض مشروع تخرجهن تحت عنوان “قدوتي النسائية”، بالإضافة الى تسلّيط الضوء على أبرز إنجازات الطالبات خلال البرنامج الذي استمرّ لمدة ثلاثة أسابيع.

ان تنظيم بنك برقان لبرنامج التدريب الصيفي “Empower Her” يأتي في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من التزامه باستراتيجية تطوير رأس المال البشري، واستمرار جهوده في تمكين المرأة ، وتطوير الكوادر المهنية الشابة ودعمها للوصول إلى مراكز قيادية من أجل الارتقاء بمكانتها كعنصر فعال في المساهمة بالتنمية في مختلف المجالات

وبهذه المناسبة، قال السيد/ بشار القطان، مدير تنفيذي بالإنابة – قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “فخورون جداً بإحتفالنا اليوم بتخرّج 18 طالبة موهوبة من برنامج التدريب الصيفي Empower Her. إن تفانيهن في العمل وإنجازاتهن الرائعة طوال البرنامج دليل على ما يتمتّعن به من إمكانيات وطموح وشغف “. وأضاف: “نحن ملتزمون بدعم هذه المواهب وتوفير الفرص أمامهن لتحقيق النمو المهني والتميز. لقد أظهرت تلك الشابات مهارات استثنائية وجسدن روح الابتكار والقيادة. نتطلع إلى مشاهدة نجاحهن المستمر ومساهماتهن في تطوّر المجتمع و القطاع المصرفي”.

وصمّم بنك برقان برنامج Empower Her لتعزيز المهارات بعد الدراسة الأكاديمية عن طريق التجربة المهنية على أرض الواقع، حيث أتاح الفرصة للمشاركات لاكتساب خبرة عملية في مختلف أقسام العمل في القطاع المصرفي عبر دورات تدريبية أسبوعية مكثفة، إلى جانب زيارتهن لفروع البنك والتعرّف على الأقسام المتنوعة. كذلك تم اختيار للطالبات مرشدات لهن من قيادات نسائية في بنك برقان بما يتناسب مع شخصياتهم واهتماماتهم، الأمر الذي يضمن لقيادات البنك في المستقبل مواصلة دورهن في تمكين الأجيال القادمة من النساء الطموحات.

كما ركّز برنامج التدريب الصيفي على صقل المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في العمل، مثل مهارات التواصل، والذكاء العاطفي، والعمل الجماعي، والمهارات الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يتمتّع بموقع ريادي متقدّم في مجال المساواة بين الجنسين في الكويت، حيث تشكل النساء نحو 45% من إجمالي عدد موظفيه. ويعتبر برنامج Empower Her واحداً من العديد من البرامج المميزة ضمن التصميم المطور للبنك لضمان النمو والتطور المستمر لكوادره النسائية سواء من موظفات البنك أو الكفاءات الكويتية كافة.

خريجي “Empower Her”