وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن إجراء مراجعة شاملة لقوانين هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين إجراء مراجعة شاملة لقوانين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية من قبل متخصصين.

وأكدت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعيها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستحقين ومراجعة أية ثغرات قانونية تعوق تحقيق الأهداف التي صيغت من أجلها تلك القوانين.

وشددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية لتحقيق المصلحة العامة.