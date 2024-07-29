النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى البلاد كارين ساساهارا

اليوسف يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون الدفاعي

29 يوليو، 2024
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى البلاد كارين ساساهارا سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل السفيرة ساساهارا في مكتبه بمقر الوزارة وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

وأضافت أنه تم أيضا استعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
الوسوم
29 يوليو، 2024
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