الموقوف

الداخلية: ضبط شخص بتهمة تزوير إجازات مرضية مقابل مبالغ مالية

29 يوليو، 2024
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تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة البحث الجنائي والرخص” من خلال تكثيف المتابعة الأمنية ورصد المخالفين والخارجين عن القانون من ضبط شخص بتهمة تزوير إجازات مرضية مثبت بها توقيع الطبيب المعالج والأختام اللازمة وبتواريخ قديمة نظير مبالغ مالية، حيث تم العثور على (4) اختام مزورة و(5) أجهزة مستخدمة في عمليات التزوير ونماذج طبيات مزورة بحوزته، وتم احالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر
وزارة الداخلية
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29 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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