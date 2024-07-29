وكيل وزارة الدفاع يشيد بحرص الكويت والصين على تعزيز التعاون المشترك لاسيما بالجوانب العسكرية

أشاد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح بحرص الكويت والصين على تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك على الصعد والمستويات كافة لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لـ(الدفاع) اليوم الاثنين خلال مشاركة الشيخ الدكتور عبدالله الصباح ممثلا عن رئيس الأركان العامة للجيش في احتفالية السفارة الصينية أمس الأحد بالذكرى الـ 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني جريا على العادة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة احتفالاتها الوطنية وتلبية لدعوة السفير الصيني تشانغ جيناوي والملحق العسكري الصيني شيوية تشوان لاي.

وقال وكيل وزارة الدفاع إن الجانبين أحرزا بالجوانب العسكرية تقدما وتوافقا ملحوظا في مجالي التعليم والتدريب العسكري ومثال على ذلك مصنع السلاح والذخيرة بهيئةالإمداد والتموين.

وأفاد بأن المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية لجمهورية الصين الصديقة تأتي تأكيدا على حرص القيادة السياسية على تنمية وتطوير أواصر التعاون والعلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بها.

حضر الحفل آمر القوة البرية اللواء الركن خالد زايد وعدد من كبار القيادات العسكرية في الجيش الكويتي.