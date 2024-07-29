سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بالذكرى الـ25 لعيد العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققته المملكة المغربية الشقيقة في عهد جلالته من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.

كما أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا سموه رعاه الله على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.