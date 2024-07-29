الشرطة الفرنسية

عمليات “تخريب” تطال شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا

29 يوليو، 2024
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أفاد مصدر في الشرطة الإثنين عن تعرض شبكة الألياف البصرية العائدة لعدد من شركات الاتصالات في ست مناطق فرنسية، لعمليات “تخريب ليلية”، من دون أن تؤثر على الاتصال بالانترنت في باريس.

وتأتي عمليات التخريب التي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي، بعد ثلاثة أيام من “هجوم” طال شبكة السكك الحديد وتسبب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسية.

المصدر
أ ف ب
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29 يوليو، 2024
0 47 أقل من دقيقة

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