وزيرة الدولة لشؤون الشباب تؤكد اهتمام القيادة السياسية برعاية الشباب لدورهم الفعال في بناء المستقبل

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد اهھتمام القيادة السياسية برعاية الشباب لما يحملون من دور مهم وفعال في بناء المستقبل.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويله لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي تترأس وفد دولة الكويت في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) عقب لقاء الوفد الرياضي الكويتي المشارك في مقر البعثة في القرية الأولمبية في مقاطعة (سين سان دوني) بالعاصمة الفرنسية (باريس).

وقالت الحويلة “إن لدينا مسؤولية كبيرة تجاه الشباب ومن واجبنا دعمهم وتمكينهم لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء بهم لرفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل الدولية تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

وأكدت الوزيرة الحويلة أن الوزارة مهتمة بكل القضايا الأساسية التي يهتم بها الشباب وبتوفير كل ما يحقق تطلعاتهم وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.

وأوضحت أن زيارتها اليوم لمقر البعثه لدعم الشباب ومؤازرتهم والشد بأيديهم لتحقيق ما حلموا به داعية في الوقت ذاته الشباب لبذل المزيد من العمل والاستفادة من هذه التجربة الفريدة من نوعها للاسهام بنهضة وطنهم.

وأشادت الوزيرة الحويلة بمستوى التنظيم والترتيب من قبل الوفد الإداري والفني الذي قام فور وصوله بمتابعة كافة المستجدات والترتيبات استعدادا لاستقبال اللاعبين.

كما عبرت عن فخرها بدور العنصر النسائي في وفد دولة الكويت الرياضي في هذه النسخة من الاولمبياد متمنية وجود أعداد أكبر من كلا الجنسين في المحافل الرياضية القادمة.