الأرصاد الجوية: نشاط للرياح الشمالية والشمالية الغربية المثيرة للغبار حتى نهار غد الاثنين

قالت إدارة الارصاد الجوية اليوم الأحد إن البلاد تأثرت بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا برياح شمالية وشمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار.

وأوضح رئيس قسم التنبؤات البحرية في (الأرصاد الجوية) ياسر البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الاجواء المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة نشاط مستمر للرياح من مساء اليوم حتى نهار غد الاثنين.

وأضاف البلوشي أن سرعة الرياح بشكل عام قد تصل الى 55 كيلو مترا في الساعة وهباتها تكون أعلى من ذلك حتى تصل 60 و65 كيلو مترا في الساعة مع انخفاض للرؤية الافقية خاصة من نهار يوم غد.

وذكر انه تم اليوم تسجيل رؤيات أفقية كانت أقلها في (جال اللياح) شمال غرب البلاد إذ وصلت الرؤية فيها الى 400 متر وتراوحت ما بين 1500 الى 2000 متر على المناطق السكنية وبعض المناطق الساحلية.

وبين أن استمرار الرياح الشمالية والشمالية الغربية مع الاجواء الحارة والجافة وانخفاض الرؤية الافقية وارد منبها مرتادي البحر لتجنب الانشطة البحرية خاصة مع نشاط هذه الرياح إذ ان ارتفاع الموج سيكون ما بين 5 الى 6 أقدام.

ودعا قائدي المركبات ومرضى الجهاز التنفسي والربو لأخذ الحيطة والحذر أثناء الخروج خصوصا مع نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الافقية المفاجئ خاصة في المناطق المكشوفة والبرية نتيجة زحف الرمال على الطرق البرية.