أولمبياد باريس-مضرب: نادال يضرب موعدا مع ديوكوفيتش وبنجامان حسن يمنح لبنان أوّل فوز في تاريخه

أولمبياد باريس-مضرب: نادال يضرب موعدا مع ديوكوفيتش وبنجامان حسن يمنح لبنان أوّل فوز في تاريخه

ضرب الاسباني رافايل نادال موعداً مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً في الدور الثاني من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش الـ83 عالمياً 6-1 و4-6 و6-4 الأحد على ملاعب رولان غاروس.

وحسم الماتادور الذي حام الشك حول مشاركته في منافسات الفردي بسبب اصابة عضلية في فخذه الايمن قبل أن يتلقى الضوء الاخضر صباح اليوم، المجموعة الاولى بسهولة 6-1.

لكن الإسباني البالغ من العمر 38 عاماً والفائز بـ14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، وجد نفسه متأخرا 0-3 في الثانية بعدما خسر ارساله في الشوط الثاني، ثم 1-4 و2-5.

وانتظر نادال، المتوج بالمعدن الاصفر عام 2008 في الفردي وعام 2016 في الزوجي، الشوط التاسع لرد التحية الى المجري وقلص الفارق الى 4-5، لكنه خسر إرساله في الشوط العاشر وبالتالي المجموعة 4-6.

ونجح نادال الذي يشارك في منافسات الزوجي الى جانب مواطنه كارلوس الكاراس وبلغا الدور الثاني، في كسر ارسال المجري في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم 3-2 ثم 4-2 و5-2 قبل ان يحسمها في صالحه 6-4.

وكان المخضرم ديوكوفيتش (37 عاماً)، الساعي الى الذهب الاولمبي الذي ينقص خزائنه المرصعة بـ24 لقباً كبيراً قياسياً (فاز ببرونزية 2008 عقب خسارته أمام نادال في نصف النهائي) حجز بطاقته الى الدور الثاني السبت بفوزه السهل على الاسترالي ماتيو إيبدن 6-0 و6-1 في 53 دقيقة فقط.

فوز تاريخي للبنان

ومنح بنجامان حسن لبنان أوّل فوز بتاريخه في المسابقة بعد تغلبه على الأميركي كريستوفر يوبانكس الذي بلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي 6-4، 6-2.

وحسن، المصنف 170 عالمياً، هو اللبناني الثاني يشارك في مسابقة الفردي، بعد خسارة هادي حبيب السبت أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس بمجموعتين.

ويلتقي حسن (29 عاماً) في الدور المقبل، الفائز بين الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف الثاني عشر والبرازيلي تياغو مونتيرو. وبحال اكماله المشوار، سيكون على جهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث.

وحسم حسن، المولود في مرتسيغ الألمانية، المباراة في 57 دقيقة.

يشارك أيضاً في مسابقة الزوجي مع حبيب، حيث سيلتقيان في وقت لاحق الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز. بلغ حسن أعلى تصنيف له في حزيران/يونيو عندما حلّ في المركز 143 عالمياً.