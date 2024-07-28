“الصحة” تحتفل باليوم العالمي للوقاية من التهاب الكبد الوبائي

احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للوقاية من التهاب الكبد الوبائي الذي يصادف 28 يوليو كل عام في مركز اليرموك الصحي بمشاركة 40 مركز صحة وقائية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتور المنذر الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد خلال رعايته وحضوره الاحتفالية إن هذا اليوم يعتبر فرصة سانحة للتوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي والاحتفاء بالإنجازات الكبيرة المتحققة بشأن مكافحته وخصوصا ما تم اكتشافه في مجال الوقاية.

وأكد الحساوي أهمية الرسائل التوعوية وإبرازها للاكتشاف المبكر للإصابة عبر الفحص لاسيما للأشخاص الذين سبق لهم التعرض لعوامل الخطورة مثل الاتصال الجنسي أو تعاطي المخدرات عبر الأبر.

وأوضح أن يمكن الوقاية من أنواع التهاب فيروس الكبد الوبائي (A,E) التي تنتقل عن طريق الطعام من خلال الحرص على تناول طعام نظيف غير ملوث والحرص على غسل اليدين بإنتظام مضيفا أن يمكن الوقاية من الأنواع (B,C) التي تنتقل عبر الأبر عن طريق الابتعاد من العلاقات المحرمة وتجنب تعاطي المخدرات.

من جانبها قالت مديرة إدارة الصحة العامة بالتكليف الدكتورة سارة القبندي ل(كونا) إن الكويت تحتفل بهذا اليوم العالمي متمثلة في ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة بهدف مواكبة اخر التطورات ونشر اسلوب التوعية بهذا المرض والحد من انتشاره والوقاية منه.

وأشارت القبندي إلى أن التطعيم ضد النوع (B) ضمن جدول التطعيم الاساسي للطفل منذ الولادة في دولة الكويت مما أدى لحد انتشار المرض وتقليل نسبة الاصابات في الكويت لافتا إلى اتطلاع الدولة في تحقيق انخفاضه بنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2030.

وأضافت أن وزارة الصحة متمثلة في مختبراتها تحتوي على الكثير من الأجهزة الحديثة للكشف المبكر عن هذا الالتهاب لحد انتشارها والتعرف على طرق الوقاية منها عبر وجود فحوصات كثيرة مثل الفحص قبل الزواج وفحص الموظفين قبل الوظيفة وفحص الطلبة إضافة إلى فحص العمالة الوافدة.

صورة جماعية مع المشاركين في الفعالية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي مدير إدارة الصحة العامة بالتكليف الدكتورة سارة القبندي