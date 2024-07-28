“زين” احتفت بخرّيجي برنامجها الصيفي للشباب

اختتمت زين بنجاح الموسم الخامس من برنامجها الصيفي التدريبي للشباب، وذلك خلال حفل الختام الذي أقامته بمقرها الرئيسي بالشويخ وسط حضور الطلبة والطالبات خرّيجي البرنامج، وشُركاء النجاح من مؤسسة كويت نيوز الإعلامية، وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، وجمعية إنجاز الكويت.

خلال الحفل، احتفت زين بجميع خرّيجي البرنامج الذين أبدوا روحاً رائعة والتزاماً مُميزاً لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مُختلف مجالات العمل على مدار شهرٍ كامل، كما قامت بتكريم الطلبة المُتميزين الذين حققوا أعلى نسبة مبيعات بين أقرانهم خلال فترة عملهم في أفرع زين، بالإضافة إلى الطلبة الأكثر تميّزاً في صناعة المحتوى الإعلامي في “كويت تايمز” و”كويت نيوز”.

كما انتهزت زين هذه الفرصة للإشادة بجهود شركائها في إنجاح البرنامج، ابتداءً من مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية اللذان قدّما فرصة رائعة للطلبة والطالبات للتعرّف على تجربتهما الإعلامية الرائدة عن قرب، والعمل بشكلٍ مباشر مع فرق العمل لصناعة المحتوى وتطوير المهارات الإعلامية، هذا إلى جانب الخبرات الغنية التي قدّمتها جمعية إنجاز الكويت في تطوير المهارات القيادية والإدارية للمشاركين، مما أضاف قيمة كبيرة لتجربتهم.

وابتدأت رحلة البرنامج مع اللقاء التنويري لتغطية كافة الجوانب الخاصة بتجربة العمل الميداني والمهام الوظيفية التي سيخوضها المشاركون، كما تم تنظيم جولة ميدانية داخل مركز الاتصال 107 لتعريف المشاركين على تجربة زين الرائدة في خدمة العملاء عن قرب.

وقبل خوض المشاركين رحلتهم التدريبية، أقامت زين ورشة عمل خاصة لهم بعنوان “مساري إلى المهنية” بالتعاون مع شريكها جمعية إنجاز الكويت، حيث استمرت لمدة يومان وغطت عدداً من الركائز التي ساعدتهم على الاستعداد لوظيفة المستقبل، مثل فن القيادة في بيئة متغيرة، وإدارة الوقت، والتواصل الشفهي وفن الخطابة العامة، وكيفية توظيف التكنولوجيا لتعزيز مهارات الإلقاء.

كما ركّزت الورشة على أساسيات الكتابة المهنية في مجال الأعمال، بما في ذلك السير الذاتية ورسائل العمل وصياغة البريد الإلكتروني، وحل المشاكل واتخاذ القرار، وتطوير الحلول المبتكرة للمشاكل، بالإضافة إلى ديناميات الفريق وإدارة الفرق بطريقة فعّالة، ونصائح عملية للبحث عن العمل وغيرها.

جانب من تكريم الطلبة المُتميزين

بعد ذلك، باشر الطلبة والطالبات رحلتهم التدريبية في عددٍ من أكبر أفرع زين الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، والتي تشمل فرع برج بيبي بالسالمية، وفرع مجمع ذا وير هاوس، وفرع مجمع العاصمة، وفرع مجمع الأفنيوز، وفرع حولي، وفرع مشرف.

واستفاد المُتدربون في أفرع زين من فرصة اكتساب العديد من المهارات الأساسية مثل خدمة العملاء والتفاعل معهم، وإدارة المبيعات، وتسويق العروض والمنتجات، وبيع الإلكترونيات والأجهزة الذكية، ومهارات حل المشكلات، وإدارة الوقت والعمل الجماعي، وغيرها.

كما خاض المتدربون تجربة العمل الإعلامي في مقر مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، حيث تعرّفوا على طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية عن قرب، وشاركوا في إعداد التقارير الإخبارية، والتحرير، والتحقيقات الصحافية، وصناعة المحتوى، واستخدام الكاميرات والأجهزة الصوتية، وتم نشر المحتوى في مختلف القنوات الرقمية والمطبوعة الخاصة بكويت نيوز وكويت تايمز.

وعلى مدار الشهر، حرصت زين على تنظيم عددٍ من الجلسات التدريبية والفقرات الترفيهية والتحديات الرياضية للمشاركين، بهدف تقوية الروابط بين المشاركين خارج بيئة العمل، وتشجيع روح المنافسة، وتعزيز مفهوم الفريق الواحد.

كما تم استضافة ورشة عمل خاصة قدّمتها رحاب الطواري المُتخصصة في مجال خدمة العملاء، عرّفت المشاركين فيها على أبرز أساسيات التعامل مع العملاء، وكيفية تلبية احتياجاتهم، والتعامل مع تحديات العمل، وهي الخطوة التي أسهمت بإثراء تجربة الطلبة والطالبات خلال عملهم في أفرع زين لخدمة عملائها على أفضل وجه.

وحرص فريق زين على متابعة أداء جميع المُشاركين بشكلٍ أسبوعي للتعرف على نقاط القوة لديهم بهدف تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي واجهوها لمساعدتهم على تجاوزها، كما قام المسؤولون في أفرع زين و”كويت تايمز” و”كويت نيوز” بتوجيه الطلبة والطالبات بشكلٍ مُباشر ومتابعة مهامهم اليومية لتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

وعاد البرنامج الصيفي في موسمه الخامس ليستكمل رسالة زين المُجتمعية في الاستثمار بطاقات الشباب من خلال توفير فرص التدريب الميداني التفاعلية، وذلك بما يصقل مهاراتهم ويؤهّلهم إلى دخول سوق العمل، خاصةً بعد النجاح المُميز والإقبال الكبير على المواسم الماضية، حيث يعمل المُتدربين بنظام دوام جزئي لساعات مُحددة أسبوعياً ولمدة شهر كامل، وحصل كُلٍ منهم على مكافأة نقدية تشجيعية في نهاية البرنامج.

وأتت هذه المبادرة تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أبرز المشاريع المُستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ نسختها الأولى في العام 2008، والذي قدّم لمئات الطلبة والطالبات فرصة الاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين عبر نظام عمل جزئي مع مكافأة تشجيعية شهرية.