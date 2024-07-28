وزير التربية: استحداث منصة إلكترونية جديدة تختص في إدارة المشاريع تحت مسمى “تكامل”

تماشيا مع مسار الحكومة الإلكترونية وجهود وزارة التربية المستمرة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي، أعلن معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني في تصريح صحفي عن استحداث منصة إلكترونية جديدة تحت مسمى (تكامل) تساهم في تعزيز كفاءة وفعالية إدارة المشاريع في قطاعات وزارة التربية، وعرض الإحصائيات الناتجة عن تقاريرها و تحويلها إلى مؤشرات رقمية.

وأكد أ.د. العدواني حرصه في تسخير التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التكامل بين القطاعات المختصة تحت مظلة رقمية متكاملة، تشمل جميع المبادرات والخطط المرتبطة باختصاصات القطاعات، بشكل متكامل وفعال، وفق معايير القياس الرقمي لتنمية طرق إدارة المشاريع، تزامنا مع توجه الدولة للتطوير والدقة والسرعة في الإنجاز.

وبين أ.د العدواني، أن أحد الأهداف الأساسية لنظام (تكامل) هي توظيف التكنولوجيا لمتخذي القرار في وزارة التربية لمتابعة ومراقبة الخطط التشغيلية للقطاعات و على رأسها خطط الاستعداد للعام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى تقييم وقياس ورصد الأداء بشكل دوري، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي والإنتاجية لتنفيذ الخطط دون تعثر، مع إعطاء كل قطاع كامل المسؤولية في تنفيذ المهام المسندة إليه.

وأضاف: كما يهدف النظام كذلك إلى توفير بيانات القطاعات لتوضيح مواطن القوة والضعف، وتحليل هذه البيانات إلى مؤشرات وإحصائيات رقمية ورسوم بيانية، ومتابعة أداء القطاعات بالأرقام، والاطلاع على نسب إنجاز المشاريع، للتأكد من مدى تحقيق النتائج المرجوة، وعلى رأسها اختصار الدورة المستندية، واللامركزية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق، وقياس الأداء، والحوكمة.

وأشاد أ.د. العدواني بجهود العاملين على منصة تكامل من كافة القطاعات، و على ما يبذلونه من جهود حثيثة في مواكبة التطور السريع في مجال التحول الرقمي و الحوكمة، والتي تعكس الرؤية الحكومية الطموحة نحو مستقبل رقمي متقدم ومستدام، وتطبيقها أحدث التقنيات والمعايير الرقمية مما يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية وقياس الإنتاجية بوزارة التربية.