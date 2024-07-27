مركز العجيري: دخول جمرة القيظ مع بدء موسم “المرزم” الاثنين المقبل

أعلن مركز العجيري العلمي اليوم السبت عن اشتداد حرارة الأرض التي يطلق عليها جمرة القيظ مع بدء موسم (المرزم) الاثنين المقبل لمدة 13 يوما.

وقال مركز العجيري في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن موسم (المرزم) يعتبر مرحلة جديدة من مراحل فصل الصيف ويعد خامس منازل فصل الصيف عند العرب والسادس في تقويم منازل الشمس والقمر يليه موسم (الكليبين) أي موسم الرطوبة المعتاد في الكويت ويسبق موسم (سهيل).

وأضاف البيان أنه خلال (المرزم) تشتد حرارة الأرض ويطلق عليه فترة جمرة القيظ في دلالة على شدة الحرارة مبينا أنه سيكون موسم حصاد ثمار النخيل من البلح فيما يمتد طول فترة النهار ل13 ساعة و36 دقيقة.

وأوضح أن لقب (المرزم) يعود إلى نجم (المرزم) أو كما يلقب فلكيا نجم الشعرى (اليمانية) الذي يمتاز بلمعانه الشديد ويعتبر ألمع نجم في السماء على الإطلاق.

وذكر ان نجم (اليمانية) يقدر لمعانه بضعف لمعان نجم (سهيل) ويبعد عن الأرض 6ر8 سنوات ضوئية وهو من النجوم الثنائية ويمكن تمييزه بالعين المجردة بسهولة من جهة الشرق خلال الفجر قبيل شروق الشمس.