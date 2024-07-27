تخريج الدفعة الأولى من طياري وفنيي ومشغلي طائرة البيرقدار TB2

‏‫القوة الجوية: تخريج الدفعة الأولى من طياري وفنيي ومشغلي طائرة البيرقدار TB2

27 يوليو، 2024
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بحضور الملحق العسكري لدى جمهورية تركيا الصديقة وضابط إشراف مشروع طائرات بدون طيار، تم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي القوة الجوية دورة (طياري وفنيي ومشغلي طائرة البيرقدار TB2)، وذلك خلال حفل أقامته شركة بايكار في مركزها التدريبي بمنطقة كيشان بجمهورية تركيا الصديقة، يوم أمس الجمعة الموافق 26 يوليو 2024.

حيث اجتاز الدورة التي استغرقت مدة 4 أشهر عدد من الضباط وضباط الصف بتخصصات مختلفة والتي تشمل طيارين وفنيين ورماة، ضمن برنامج تدريبي معد مسبقاً لإعداد الكوادر والأطقم الفنية والتشغيلية للطائرة من منتسبي القوة الجوية.

المصدر
الجيش الكويتي
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27 يوليو، 2024
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