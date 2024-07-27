مصفاة نفط

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 86 سنتا ليبلغ 83.47 دولار

27 يوليو، 2024
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتا ليبلغ 47ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 61ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24ر1 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 13ر81 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 16ر77 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 12ر1 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط أمس بنحو 5ر1 في المئة منهية الأسبوع على انخفاض بفعل تراجع الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يخفف التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المصاحبة للإمدادات.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن إجمالي واردات زيت الوقود في الصين انخفض بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 مما أثار القلق بشأن توقعات الطلب على النفط هناك.

المصدر
كونا
الوسوم
27 يوليو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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