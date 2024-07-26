وزارة الإعلام: لا صحة لما نُشر في بعض الحسابات حول تكاليف التعاقد مع أحد الفنانين العرب

وزارة الإعلام: لا صحة لما نُشر في بعض الحسابات حول تكاليف التعاقد مع أحد الفنانين العرب

نفت وزارة الإعلام كافة المعلومات المغلوطة المنشورة على بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي حول تكاليف تعاقدها مع أحد الفنانين العرب.

وأكدت الإعلام عدم صحة ما يتداول من أرقام و بيانات جملة وتفصيلا.

وشددت الوزارة على أن كافة إجراءات الشراء للبرامج تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة.

وأكدت الوزارة أنها قامت باتخاذ الاجراءات القانونية في حق ناشري المعلومات المغلوطة داعية الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نشرهم للمعلومات في كافة الوسائل | الإعلامية وأخذها من مصادرها الرسمية.