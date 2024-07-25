وزيرة الاشغال: مشروع المطار الجديد يؤكد التزامنا بتطوير قطاع الطيران لدعم النمو الاقتصادي في البلاد

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس إن مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2) يأتي تأكيدا على الالتزام بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة المشعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الدوري مع الجهات الحكومية المرتبطة بمشروع مبنى الركاب (T2) بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح وممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وشركة نفط الكويت والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وأضافت الوزيرة المشعان أن الاجتماع ناقش المواضيع العالقة مع الجهات المعنية بهدف تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل في الحزمة (1 و 2) مبينة أن الجهات المشاركة بالاجتماع حرصت على انجاز المواضيع المتعلقة بجهاتهم في أقرب وقت ممكن.

وبينت أنه تم التطرق أيضا الى مناقشة الطرق المؤدية إلى مطار الكويت الدولي وجميع العوائق الخاصة في شركة نفط الكويت والبحث عن آلية للاسراع من وتيرة العمل الخاصة بالحزمة رقم (3) لافتة إلى ضرورة الانتباه للعوائق المحتملة التي قد تواجه المسافرين أثناء الوصول إلى المطار مثل حركة المرور المكثفة خاصة في أوقات الذروة والتأكد من امتثال جميع المتطلبات الأمنية والجمركية المطلوبة. وشددت على سرعة انجاز المشروع في المواعيد المحددة وضمن البرنامج الزمني للعقد لافتة إلى اهمية التنسيق مع (الطيران المدني) لترحيل الحواجز الأمنية لاستلام أرض المشروع وطلب أرض التشوين والتنسيق مع شركة (كافكو) لسرعة اعتماد مقاول الباطن لأنظمة وقود الطائرات والتنسيق مع شركة نفط الكويت لبيان التعارضات مع المشروع وسبل علاجها ومناسب ربط الطريق مع مشروع المطار الجديد.

وأشارت الوزيرة الى أن هناك تنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لعمل ورش عمل للتحقق من سلامة المواصفات الواردة بالعقد الامر الذي يعكس الالتزام بضمان فاعلية تكامل تدابير الأمان السيبراني وتوافقها مع المعايير المتفق عليها عبر التحقق من سلامة المواصفات لتعزيز موقف الأمان العام والحد من المخاطر الناجمة عن المشروع وتلك المبادرات التي تلعب دورا حيويا في حماية المعلومات الحساسة والحفاظ على بيئة رقمية آمنة.