ريق مكافحة الانسكابات النفطية التابع لشركة البترول الوطنية

البترول الوطنية: إزالة آثار التلوث الناجمة عن بقعة الزيت في الجليعة

25 يوليو، 2024
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس الانتهاء من تنظيف آثار التلوث الناتج عن بقعة الزيت مجهولة المصدر التي تم رصدها الثلاثاء الماضي بالقرب من شاطئ الجليعة جنوبي البلاد.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع المتحدث الرسمي للشركة غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فريق مكافحة الانسكابات النفطية التابع للشركة أزال آثار التلوث الذي استمر ليومين وبنطاق امتد على مساحة بلغت نحو 2 كيلومتر بالتعاون مع الفرق المختصة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركة نفط الكويت.

وذكر العتيبي أن هذه الفرق أنجزت مهمتها الميدانية بنجاح “وفي وقت قياسي” متغلبة على تأثيرات حركة المد والجزر وحرارة الجو في مثل هذا التوقيت من العام لافتا إلى أنها استعانت بمعدات خاصة تعمل على امتصاص الزيت من على سطح المياه وإزالته عن الأسطح الصلبة في الساحل وكذلك تنظيف التربة المتضررة.

وبين أن (البترول الوطنية) أجرت بعد ذلك عملية مسح شاملة للمنطقة المتضررة للتأكد من عدم وجود أي بقايا لبقعة الزيت فيها مؤكدا التزام شركات القطاع النفطي بحماية البيئة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.

وأعرب عن شكره للهيئة العامة للبيئة والطيران العمودي بوزارة الداخلية وفرق مكافحة التلوث في شركتي نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لدورهم البارز في السيطرة على بقعة الزيت وإزالة كل آثارها.

المصدر
كونا
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25 يوليو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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