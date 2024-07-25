ديوان الخدمة المدنية

الخدمة المدنية: ترشيح 752 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية

25 يوليو، 2024
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أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 752 مواطنا ومواطنة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية كدفعة جديدة من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن ترشيح هذه الدفعة جاء استكمالا لجهود الديوان لترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج بفترات التوظيف السابقة قبل الفترة الأخيرة للتسجيل (87).

وأوضح البيان أنه تم في دفعة اليوم ترشيح كافة المسجلين من حملة بكالوريوس هندسة البترول والبالغ عددهم 220 مواطنا ومواطنة كما شملت الدفعة ترشيح 344 من تخصص بكالوريوس الهندسة الكيميائية والهندسة الصناعية مبينا أن هذه الدفعة تعتبر من التخصصات الهندسية الراكدة وهي الدفعة الأولى وسيتبعها دفعات أخرى لاحقة بناء على احتياجات الجهات الحكومية.

وذكر أن هذه التخصصات تأتي لشغل الوظائف الهندسية المستحدثة مثل (مهندس عقود ومهندس بيئة ومهندس مشاريع ومهندس سلامة) داعيا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة الديوان.

المصدر
كونا
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25 يوليو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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