رئيس الأركان العامة: تحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن من أي تهديدات خارجية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الخميس ضرورة تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية والاستعداد لحفظ أمن وسلامة الوطن من أي تهديدات خارجية والاستمرار في هذا النهج وتعزيز القدرات عبر التدريب المستمر والتطوير الذاتي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) عقب زيارة تفقدية ميدانية قام بها الفريق المزين إلى القوة البحرية بمختلف وحداتها حيث أشاد بدورها في الدفاع عن الحدود البحرية والمياه الإقليمية للبلاد.

وأضاف الفريق المزين أن القيادة الرشيدة تولي اهتماما كبيرا لتوفير كافة الإمكانات التي تضمن التفوق والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة داعيا المولى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل منتسبي القوة البحرية مشيدا بما شاهده من كفاءة عالية وتفان في العمل يعكس روح العطاء والانتماء التي تتحلى بها قواتنا المسلحة.

واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات التي يقوم بتنفيذها رجال القوة البحرية مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد والخطط المستقبلية وبرامج التدريب والتأهيل لمنتسبيها.

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين خلال زيارة تفقدية ميدانية للقوة البحرية