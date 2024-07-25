“بيتك” يطلق خدمة “آفاق” لتحويل الأموال للبنوك الخليجيّة فوراً عبر تطبيق KFHOnline

أطلق بيت التّمويل الكويتي “بيتك” خدمة التّحويل الفوري (آفاق) التي تتيح لعملاء “بيتك” إمكانيّة تحويل الأموال بشكل فوري من حساب “بيتك” إلى البنوك المشاركة في الخدمة في دول مجلس التّعاون الخليجي عبر “KFH Online”، من ضمن رؤية بنك الكويت المركزي في دعم وتعزيز التعامل مع العملات الخليجيه وضمان سرعة اتمام التحويلات المالية وفي تأكيد جديد على ريادة “بيتك” في التحوّل الرّقمي وطرح الخدمات والحلول الماليّة الرقميّة ونظم التّحويلات فائقة الجودة بما يعزّز دور “بيتك” في قيادة التحوّل الرّقمي للقطاع المصرفي.

وقالت نائب المدير العام للعمليات المصرفية في «بيتك» تهاني الخميس: “تسهل خدمة (آفاق) على عملاء “بيتك” تحويل الأموال من حساباتهم المصرفيّة إلى المستفيدين في البنوك الخليجيّة المشتركين بالخدمة بسرعة وأمان.”

وأضافت الخميس أن خدمة (آفاق) تفتح المجال أمام العملاء لتحويل الأموال بصورة فورية، وتطبّق رسوم ثابتة على كل عمليّة تحويل بقيمة دينارين بغض النّظر عن مبلغ التّحويل وبدون اي رسوم اضافية من قبل البنك المستفيد.

وأكدت حرص “بيتك” على توفير أفضل وأسرع الوسائل التقنيّة للحصول على الخدمات المصرفية المبتكرة وحلول الدفع بسرعة وكفاءة وذلك لتحقيق كافّة متطلّبات العملاء وتلبية رغباتهم وخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للقنوات الرقمية والبديلة في «بيتك»، مشعل العبيد، الى انه فيما يتعلّق بطريقة الاستخدام، فإن خدمة (آفاق) متاحة عبر تطبيق “KFH Online” حيث يمكن للعميل الدخول على صفحة التّحويلات الماليّة ومن ثم تحويل إلى بنوك أخرى، ثم اختيار المستفيد المضاف مسبقاً، ثم اختيار (التّحويل عن طريق آفاق)، علماً بأن هذا الخيار لا يظهر إلا إذا كان المستفيد ضمن قائمة البنوك الخليجية المشتركة في الخدمة.

وأضاف العبيد أن هذه الخدمة تؤكد على ريادة “بيتك” المصرفية وحرصه على المضي قدما في تعزيز تجربة العملاء، حيث تنقل هذه الخدمة التّحويلات البنكيّة الدوليّة إلى مستوى آخر من السّرعة والسّهولة وتفتح آفاق جديدة نحو مزيد من التطوّر.

خدمة التحويلات المالية الجديدة على KFHonline

كما أطلق “بيتك” خدمة التحويلات المالية الجديدة على KFHonline والذي يسمح للعملاء التحويل في صفحة واحدة عن طريق خطوات بسيطة وفورية وذلك لتوفير ايسر وافضل الخدمات المصرفية وتاكيدا لريادة “بيتك” في التحول الرقمي.

وتقدم خدمة التحويلات الجديدة مزايا وخدمات عديدة للعملاء، ويتم التحويل عن طريق البصمة في حال تم تفعيل خيار البصمة لتنفيذ عمليات مختلفة مثل التحويل بين حسابات العميل الشخصية والتحويل الى مستفيدي “بيتك”، بالاضافة الى التحويل الى بنوك محلية وعالمية على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع وخلال عطل نهاية الاسبوع والعطل الرسمية ايضا.

ويحرص “بيتك” من خلال هذه الخدمة على تقديم تجربة افضل لاضافة المستفيدين من خلال خطوات بسيطة حيث يقوم العميل بادخال الحد الادنى من المعلومات واضافة المستفيد عن طريق رمز الـOTP المرسل من خلال الرسائل القصيرة او البريد الالكتروني والهاتف النقال المسجل في نطام “بيتك” وبعد 12 ساعه يتم تفعيل المستفيد تلقائيا، بعدها يتمكن العميل من اجراء التحويل بشكل مباشر.