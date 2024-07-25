الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ويكون الطقس عموما في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.