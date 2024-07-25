مجلس الجامعات الخاصة يعلن خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول من العام 2024-2025

مجلس الجامعات الخاصة يعلن خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الأول من العام 2024-2025

أعلن مجلس الجامعات الخاصة اليوم الخميس اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف عادل البدر في تصريح صحفي إن التسجيل في خطة البعثات الداخلية سيكون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل حتى السابع من أغسطس المقبل لافتا إلى أن باب التسجيل يغلق الساعة 12 ظهرا.

ودعا البدر الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة البعثات الداخلية إلى التقدم لاختبار القبول بالمنشآت التعليمية الخاصة التي يرغبون التسجيل بها كرغبة أولى وحصولهم على ورقة القبول ورفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالبعثات الداخلية.

وذكر أن قبول طلب التقديم لا يعني قبول الطالب في خطة البعثات الداخلية مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات والشروط الخاصة بالتسجيل وأهمية التعرف على البرامج والتخصصات المعتمدة بالجامعات والكليات الخاصة ومعرفة النسب المئوية المطلوبة للتقديم في كل تخصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.