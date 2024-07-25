سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.29 دولار ليبلغ 82.61 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29ر1 دولار ليبلغ 61ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 90ر83 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 70 سنتا لتبلغ 71ر81 دولار للبرميل في وقت ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا ليبلغ 59ر77 دولار.

وارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بانخفاضات كبيرة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية إضافة إلى تزايد مخاطر إمدادات النفط بسبب حرائق الغابات الكندية لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 7ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي فيما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 6ر5 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 8ر2 مليون برميل.

في سياق آخر أظهرت بيانات حكومية هندية أن شحنات النفط الخام إليها وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم تراجعت في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي.