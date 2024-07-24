دولة الكويت تدين قرار المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الـ”أونروا” كمنظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لقرار المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وتعتبر ذلك القرار تعديا سافرا على الأمم المتحدة ووكالاتها وتهديدا خطيرا لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية والتي تعنى بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وسائر مناطق عملياتها.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي مجددا إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد تلك المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على (أونروا) وجهودها في مساعدة الفلسطينيين إنسانيا واجتماعيا وضمان حق اللاجئين في العودة.