دولة الكويت ترحب بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

دولة الكويت ترحب بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق حكومة الجمهورية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأشادت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن في التوصل لهذا الاتفاق باعتباره خطوة هامة من شأنها الإسهام في التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات وقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناتهم.