وزارة الخارجية

دولة الكويت ترحب بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن

24 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق حكومة الجمهورية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأشادت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء في هذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن في التوصل لهذا الاتفاق باعتباره خطوة هامة من شأنها الإسهام في التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات وقرارت الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يلبي طموح وتطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناتهم.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
24 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تدين قرار المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون بتصنيف وكالة الـ”أونروا” كمنظمة إرهابية

24 يوليو، 2024

الطيران المدني: 1.3 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي يونيو الماضي

24 يوليو، 2024

وزيرة الشؤون الاجتماعية: حريصون على تنفيذ توصيات القيادة السياسية بمحاربة آفة المخدرات

24 يوليو، 2024

وزير الخارجية يبحث مع سفير ألمانيا لدى البلاد سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين

24 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى