الطيران المدني: 1.3 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي يونيو الماضي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يونيو الماضي بلغ 1350973 راكبا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مطار الكويت الدولي شهد ارتفاعا في حركة الركاب بنسبة 1 بالمئة وانخفاضا في حركة الطائرات بنسبة 3 بالمئة فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 2 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الراجحي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يونيو الماضي 580718 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 770255 راكبا مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر يونيو بلغ 10998 رحلة مقارنة بـ 11362 رحلة في يونيو 2023.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أنها بلغت نحو 1ر17 مليون كيلو غرام فيما بلغت حركة الشحن الوارد نحو 1ر14 مليون كيلو غرام في وقت بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3 ملايين كيلو غرام.

وأشار إلى أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر يونيو الماضي كانت دبي والقاهرة وإسطنبول والدوحة والرياض.