وزيرة الشؤون الاجتماعية: حريصون على تنفيذ توصيات القيادة السياسية بمحاربة آفة المخدرات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء حرص الوزارة على تنفيذ توصيات القيادة السياسية وتوجيهات مجلس الوزراء في الاسهام بمحاربة آفة المخدرات وتعزيز دور الوزارة الاجتماعي عبر دعم المشاريع الوطنية التي تخدم المجتمع.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الشؤون) عقب جولة تفقدية قامت بها الوزيرة الحويلة على مشروع مركز التعاونيات لعلاج الإدمان للوقوف على آخر التطورات وجودة العمل بحضور وكيل وزارة الشؤون بالإنابة الدكتور خالد العجمي وعدد من قياديي الوزارة وأعضاء لجنة المشروعات الوطنية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركة المنفذة للمشروع.

وشددت الحويلة على ضرورة العمل لتذليل كافة المعوقات للاسراع بتشغيل المركز من قبل وزارة الصحة وفق أحدث النظم المتبعة.

واطلعت خلال الجولة على سير الأعمال ومناقشة متطلبات تجهيز المركز الذي سيتم استلامه من الشركة المنفذة قريبا وفق أعلى المعايير إذ بلغت تكلفة المشروع 300ر3 مليون دينار كويتي (حوالي 10 ملايين دولار أمريكي) بتمويل وتنفيذ من لجنة المشروعات الوطنية تحت مظلة وزارة الشؤون.

كما تفقدت الوزيرة المرافق الخاصة بالمبنى الذي يتكون من أربعة أدوار بسعة 208 أسرة وحمام سباحة وناد صحي وصيدلية وعيادات تخصصية وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى.