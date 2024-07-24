الجامعة العربية تدين قرار برلمان الاحتلال تصنيف الـ”أونروا” منظمة إرهابية

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة إرهابية.

ووصف أبوالغيط في بيان اليوم الاربعاء هذا القرار ب”أنه ضرب من العبث والإفلاس السياسي ويمثل إهانة للعمل الإنساني والحقوقي على الصعيد الدولي”.

واعتبر أن القرار يستهدف شرعية (أونروا) وسمعتها الدولية وأنه جزء من حملة ممنهجة تباشرها سلطات الاحتلال من أجل تقويض دور الوكالة الدولية التي تعمل في خدمة اللاجئين.

وأكد أن القرار يكشف عن حالة العزلة الشديدة التي يعيشها السياسيون في كيان الاحتلال ويعكس رؤيتهم المجردة من أي بعد إنساني أو قيمي.

وكانت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي ذكرت أمس أن “الهيئة العامة ل(كنيست) الاحتلال أقرت بالقراءة الأولى مشروع قانون يعتبر وكالة (أونروا) منظمة إرهابية ووقف نشاطاتها في الاراضي المحتلة”.

ولكي يصبح القانون نافذا يتعين التصويت بثلاث قراءات وهو ما ترى فيه جهات فلسطينية وأممية حملة من قبل الاحتلال لتفكيك (أونروا) وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.