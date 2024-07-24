وكيل الحرس الوطني يبحث مع وفد عسكري إماراتي تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين

وكيل الحرس الوطني يبحث مع وفد عسكري إماراتي تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين

بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الأربعاء مع وفد من الحرس الوطني الإماراتي تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق الرفاعي استقبل الوفد الإماراتي الشقيق برئاسة العميد الركن أحمد الزعابي نائب قائد الحرس الوطني ومدير مركز البحث والإنقاذ العقيد الركن طيار راشد النقبي وناقشا تعزيز أطر التعاون والاستفادة من تجارب الحرس الوطني الكويتي في البحث والإنقاذ ونقلها إلى نظيره الإماراتي من خلال بحث إمكانية صياغة مشروع مذكرة تفاهم مشترك.

ونقل الفريق الرفاعي للوفد تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وأكد أهمية هذه الزيارات في توطيد التعاون العسكري بين الجانبين بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين وتطلعاتها في تحقيق التنمية من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات العسكرية في البلدين.

كما استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن الحرس الوطني وطبيعة المهام الموكلة إليه.

ورافق الوفد الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت العقيد الركن محمد المهري.

يذكر أن الحرس الوطني الإماراتي الشقيق أسس العام 2022 لإسناد السلطات المدنية ويعمل كقوة أمنية متخصصة تمتلك إمكانيات وقدرات بدرجة عالية من الاحترافية ويعزز المنظومة الأمنية في الإمارات العربية بوجود قوات مختصة بعمليات نوعية في الحماية الأمن البحث والإنقاذ الإسعاف الوطني وإنفاذ القانون