وزارة التربية

التربية: نتابع عن كثب حادثة حبس المعلم المتهم بأعمال منافية للآداب

24 يوليو، 2024
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قالت وزارة التربية إنها تتابع عن كثب مع الجهات المعنية حادثة حبس معلم احتياطيًا لاتهامه بالقيام بأعمال منافية للآداب العامة والأخلاق.

وأعربت وزارة التربية عن رفضها الشديد لمثل هذه الأفعال غير الأخلاقية التي تتنافى مع قيمنا الإسلامية وتقاليد مجتمعنا، واستنكارها لهذا التصرف الفردي الذي يتعارض مع دور المعلم كمربّ فاضل للأجيال وصاحب رسالة سامية، مؤكدة حرصها البالغ على الحفاظ على الآداب العامة وأمن وسلامة وصحة الطلبة النفسية والاجتماعية من أي ممارسات غير أخلاقية.

وشددت الوزارة على عدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق اللوائح الداخلية المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما أنها ستواصل بذل كل جهدها لضمان بيئة تعليمية وتربوية آمنة وسليمة لأبنائها للطلبة .

المصدر
وزارة التربية
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24 يوليو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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