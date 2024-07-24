مُعسكر “وطن الابتكار” الثاني استقطب أكثر من 1600 مُتدرباً شغوفاً بالتكنولوجيا

حقّق الموسم الثاني من مُعسكر “وطن الابتكار” التدريبي الصيفي نجاحاً كبيراً بعد أن استقطب أكثر من 1600 مُتدرباً شغوفاً بالتكنولوجيا على مدار أسبوعٍ كامل، حيث أتى البرنامج بالشراكة بين زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، وبالتعاون مع “مول العاصمة”، بهدف تمكين المهارات التقنية والإبداع الرقمي لدى الشباب خلال الصيف.

استهدف هذا المُعسكر الأطفال والشباب من أعمار 7-14 سنة، حيث قدّم 126 دورة تدريبية وورشة عمل تفاعلية في الفترة من 15-21 يوليو، وشهدت المُبادرة تجاوباً إيجابياً رائعاً من قبل الأطفال والشباب وأولياء أمورهم الذين استفادوا من فرصة تسوّقهم في “مول العاصمة” لتعلّم مهارات تقنية ورقمية جديدة حفّزت شغفهم بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وتناولت ورش العمل مبادئ وأساسيات مجموعة من المواضيع التقنية الحديثة، مثل التصميم الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات الواقع المُعزّز، وعلوم الروبوتات والبرمجة، والإلكترونيات، والهندسة الميكانيكية والإلكترونية والبرمجية، وغيرها.

وأشرف على المُبادرة وأدارها عدد من المُختصين والخُبراء من مُدرّبي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المُعتمدين، وتم تصميم الدورات وورش العمل بإطارٍ تعليميٍ خارجٍ عن المألوف اتسم بأساليب مُتجددة غير تقليدية وممتعة لتكون جاذبة للفئات العمرية الشابة.

كما شارك في إدارة المُعسكر يومياً عدد من مُنتسبي برنامج شبكة شباب زين (FUN)، وبرنامج “تلمذة” التابع لمركز صباح الأحمد، وهم من طلبة وطالبات المرحلة الجامعية الذي يعملون بنظام عمل جزئي في زين والمركز، حيث أتاحت هذه الفرصة لهم تطوير مهاراتهم في العديد من المجالات مثل إدارة المشاريع، والعلاقات العامة، والتعامل مع الجمهور، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، وغيرها.

وتندرج هذه الشراكة بين زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع و”مول العاصمة” تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التي أصبحت من أولويات ومُتطلبات أسواق العمل الحديثة.

126 ورشة عمل تفاعلية للأطفال والشباب من 7-14 عاماً على مدار أسبوع الورش غطّت المهارات الرقمية والواقع المُعزّز وعلوم الروبوتات والبرمجة والإلكترونيات