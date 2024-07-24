هيئة البيئة: السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل رأس جليعة بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث

هيئة البيئة: السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل رأس جليعة بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث

أعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأربعاء السيطرة على بقعة التسرب النفطي مقابل منطقة رأس جليعة بعد تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت ومكافحتها وإبلاغ كل الجهات المعنية بالخطة للتصدي للتسرب.

وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الدكتور عبدالله الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية -الطيران العمودي- برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها.

وأضاف الزيدان أن شركة البترول الوطنية قامت بتأمين بقعة الزيت ومكافحتها داخل البحر كما تولت التصدي لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.

وذكر أنه تم أيضا التنسيق مع المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية للاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مدى انتشار ونطاق التسرب النفطي مبينا أن البقعة حتى الآن غير معلومة المصدر وسيتم استكمال دراسة المنطقة للتأكد من المصادر المحتملة.

وأعرب الزيدان عن الشكر لجميع الجهات المشاركة في تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري بالزيت ومكافحتها علما أنه تمت السيطرة على البقعة وستستكمل شركة البترول والجهات الأخرى المعنية عملية متابعة البلاغ ومراقبة البيئة البحرية والسواحل المطلة لمنطقة وجود البلاغ مقابل رأس جليعة.

وكانت شركة نفط الكويت قد أكدت أن البقع المرصودة غير ناتجة على الإطلاق عن أي عمليات تنفذها الشركة بالمنطقة ضمن مشروع الاستكشاف البحري لكن ومن منطلق حرص الشركة الكبير على تقديم الدعم للهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية المعنية فقد تم تكليف الفرق المختصة تقديم المساعدات اللازمة لاحتواء البقعة لا سيما أنها تمتلك المعرفة والخبرة والكفاءة في مكافحة أي بقع نفطية.